За спалення українського сміття розгорнулася конкурентна боротьба

Через рік Буковина матиме сміттєпереробний завод, що відповідатиме євростандартам.

Про це сьогодні на прес-конференції заявив начальник Державного управління охорони навколишнього середовища в Чернівецькій області Володимир СІВАК.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі, за його словами, в області триває конкурс на будівництво такого заводу. «На сьогодні розглядаються три претенденти: румунська, польська та чернівецька фірми», - зазначив В.СІВАК. Як наголосив чернівецький посадовець, незалежно від того, кого у квітні-травні цього року комісія визначить переможцем конкурсу, технологічний процес переробки сміття має відповідати вимогам і нормам українського і європейського екологічного законодавства.

«Ми категорично проти спалювання сміття, лише сортування і переробка», – підкреслив головний еколог краю.

Одна з вимог до претендентів-будівельників – стовідсоткова інвестиція у спорудження заводу. До того ж, бажаючі подолати проблему засміченості на Буковині інвестори, за словами В.СІВАКА, повинні збудувати сміттєпереробне підприємство у річний термін.