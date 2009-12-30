Донецьк подав позов до місцевого управління Держказначейства

Влада Донецька подала позов до адміністративного суду до Головного управління Державного казначейства в Донецькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він констатував, що й через Держказначейство не проходять необхідні платежі, й гроші міського бюджету як і раніше заморожені.

«Складнощі продовжуються й на сьогоднішній день, оскільки наші гроші держава забрала для своїх потреб, на жаль, - сказав мер. - І на сьогоднішній день по казначейству, починаючи з 6 грудня, непроплати становлять понад 20 млн. грн.».

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО пояснив, що у зв`язку з цим залишаються неоплаченими «розрахунки з підрядними організаціями, а також немає оплати за паливо, за виконані послуги», місто не може вчасно розрахуватися з працівниками, зайнятими на об`єктах управління капітального будівництва.

Мер підкреслив, що «всі виконані обсяги робіт підтверджено фінансовими ресурсами, й ці ресурси перерозподілено для інших потреб не нами, а казначейством».