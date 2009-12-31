Вбивця з фінського торгового центру застрелив себе і колишню дружину

16:14, 31 грудня 2009
Суспільство
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Фінська поліція знайшла тіла

Фінська поліція знайшла тіло Ібрагима ШКУПОЛЛІ, який убив чотирьох чоловік у торговому центрі поблизу Гельсінкі.

Про це повідомляє Lenta.ruз посиланням на AFP.

Трохи раніше в одному з будинків на околиці фінської столиці було знайдене тіло його колишньої подруги. Імовірно, він застрелив її і наклав на себе руки.

 

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