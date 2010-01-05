"Музичний парк" у Донецьку коштує 30 млн. грн.

У Донецьку цього року розпочнеться будівництво міського парку, який буде названий «Музичний парк», загальною вартістю 30 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

Парк буде збудований нижче від меморіального комплексу «Твоїм визволителям, Донбас», у безпосередній близькості до стадіону «Донбас Арена». Загальна вартість будівництва парку становитиме близько 30 млн. грн., з них на посадковий матеріал передбачається витратити 3 млн. грн, на полив, водопровід і стік води – 3,6 млн. грн. і освітлення парка - 1 млн. грн.

Фінансування даного проекту вестиметься з трьох джерел, серед яких гроші місцевого бюджету, екологічного фонду міста і спонсорські гроші.

У парку збудують амфітеатр, дитячі майданчики і фонтани.