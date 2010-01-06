Тимошенко: щоб поставити медицину на міцні ноги, потрібні рік-два

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що протягом одного-двох найближчих років в Україні буде повністю модернізовано систему охорони здоров’я.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми можемо поставити систему охорони здоров’я на міцні ноги, причому, для цього не потрібні десятиліття. За рік-два ми матимемо очікуваний результат», - сказала глава уряду в ході робочої поїздки по Вінниччині.

Прем’єр-міністр також повідомила, що уряд розпочав реалізацію широкомасштабної програми переоснащення усієї системи охорони здоров’я новітньою технікою.

Як повідомлялося, Ю.ТИМОШЕНКО під час перебування з робочою поїздкою вручила керівникам місцевої влади у Жмеринці сертифікати на 47 автомобілів швидкої допомоги та 9 апаратів штучної вентиляції легенів.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що модернізація медицини, переоснащення медичних закладів – це одне з її головних завдань, а також нагадала, що з початку року працівники медичних закладів вперше за роки незалежності отримуватимуть надбавки до зарплати за стаж роботи.