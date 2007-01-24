Що Україні потрібно в Давосі

Україна представить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) власний транзитний потенціал.

Про це сказав міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО сьогодні в прямому ефірі на Першому Національному каналі.

"Наша країна сьогодні демонструє серйозні темпи розвитку... І як транзитна держава відіграє дуже важливу роль, особливо в Європейському співтоваристві... Ми думаємо, що певний інтерес і певні домовленості будуть досягнуті", – сказав Ю.БОЙКО.

При цьому міністр додав, що Україна представить на форумі "використання своїх транзитних потужностей і збільшення своєї ролі, як ключової країни в цьому напрямі".

Також він додав, що "політична і економічна ситуація на сьогодні складається так, що інвестори вже розуміють, що вкладати гроші в Україну безпечно".

Як повідомляв УНІАН, 25-26 січня українську делегацію на форумі очолить прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, у складі делегації будуть міністр палива і енергетики Ю.БОЙКО і міністр економіки Володимир МАКУХА. Від Секретаріату Президента в економічному форумі візьме участь перший заступник глави Секретаріату Арсеній ЯЦЕНЮК.

За словами В.МАКУХИ, форум в Давосі дозволить українському уряду провести неформальний діалог з багатьма світовими лідерами. Одним з основних питань, яке обговорюватиметься на форумі, міністр економіки назвав енергобезпеку.

Основне значення форуму для українського уряду В.МАКУХА бачить у можливості провести “результативний неформальний діалог зі значною кількістю світових лідерів”. Він зазначив, що в ході форуму заплановані зустрічі прем`єр-міністра з президентами Фінляндії, Азербайджану та Бразилії, прем`єр-міністрами В`єтнаму, Єгипту, Малайзії, Пакистану, королем Йордану.

Також у ході форуму заплановані зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з прем`єр-міністром Великої Британії Тоні БЛЕРОМ, генеральним директором СОТ Паскалем ЛАМІ, президентом ЄБРР Жаном ЛЕМ`ЄРОМ, генеральним секретарем Міжнародної організації співробітництва та розвитку Анхелем ГУРІЯ.

Також В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у пленарному форумі «Нова ера нафтополітики» і в ланчі на тему «Куди прямує Україна?», в ході якого обговорюватиметься стратегія розвитку українського суспільства.

В.МАКУХА також повідомив, що у форумі візьме участь Віктор ПІНЧУК та інші представники української бізнес-еліти самостійно, на умовах індивідуального членства.

Міністр економіки зазначив, що поїздка української делегації до Давоса фінансуватиметься за кошти державного бюджету.