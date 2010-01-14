За зрив пломби на виборчій урні пропонують 500 грн.

На Житомирщині представники окремих політичних сил мають намір пошкодити пломби на окремих виборчих скриньках.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Юрія ЗАБЕЛУ.

Він зазначив, що володіє інформацією щодо можливих спроб зірвати вибори в області 17 січня на окремих дільницях.

«Це стосується тих округів, де стабільно і традиційно лідером є один із кандидатів у Президенти. Знизити такий рейтинг можливо одним із способів – це зірвати вибори», - сказав Ю.ЗАБЕЛА.

«Якщо пломба на скриньці буде зірваною, вибори на цій дільниці автоматично оголошуються недійсними. До нас надійшла інформація про те, що людям пропонують за таку «послугу» 500 гривень. Але при цьому ніхто не пояснює, що такий крок розцінюється чинним законодавством як кримінальний злочин, а не дрібне хуліганство». - додав голова ОДА.

Ю.ЗАБЕЛА закликав керівників районів та міст не допустити можливих фальсифікацій і зривів, а також нагадав, що цього разу багато людей скористається можливістю голосувати вдома.

Крім того, голова ОДА доручив підлеглим встановити автономне енергопостачання на тих дільницях, де до 17 січня не встигнуть ліквідувати наслідки стихії – у північних районах області: Народицькому, Олевському і Овруцькому, де наразі ще немає світла і телефонного зв’язку (у Народицькому районі на 9 дільницях, в Овруцькому – на більш як 60, в Олевському – на 6 дільницях - УНІАН). «На тих дільницях, де ситуація не зміниться до 17 січня, буде встановлене автономне енергопостачання і роздані мобільні телефони оператора Utel», – зазначив Ю.ЗАБЕЛА.