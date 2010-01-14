Литвин про популізм, мозолі й економіку на мотузках

Голова Верховної Ради України , кандидат у Президенти України Володимир ЛИТВИН констатує, що під час президентської виборчої кампанії багато популізму та обіцянок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ЛИТВИНА, про це він заявив у інтерв’ю газеті «Голос України».

За словами політика, сьогодні “все суспільство поставлено на рейки популізму”. “Доходить до того, що під час зустрічей виборці кажуть: ми вас підтримаємо за однієї умови – щось пообіцяйте або дайте хоч календарик”, – сказав він.

В.ЛИТВИН, зокрема, розповів, як перебуваючи в одному з міст, зайшов до церкви, привітав людей, подякував, і вже збирався йти. “А вони мені кажуть: що, так підете і нічого не пообіцяєте? Я сказав, що нічого не обіцяю, крім одного: мозолі на руках і в мізках, роботу, але головне – пристойний результат у вигляді заробітних плат”, - сказав В.ЛИТВИН. При цьому він додав: “Бачу – нецікаво, а якби я сказав, що відразу будуть пенсії, зарплати і т. д., то інше б ставлення було”. “Але це спекуляція на вірі людей у те, що вони можуть жити краще”, – зазначив політик.

Також він зазначив, що словосполучення «продуктивність праці» у нас вже навіть не згадується. «Не може вся країна стояти в центрах зайнятості і водночас говорити, що завтра буде пристойний результат», – переконаний політик. «Країна в економічному загоні. Все тримається на мотузках. На чесному слові, за рахунок того, що податки наперед забрали, не повернули ПДВ, вилучили кошти з місцевих бюджетів, а казначейство заблокувало всі рахунки” - заявив В.ЛИТВИН, додавши, що все робиться лише з тим, щоб “тільки закрити рік – і все. А далі – хоч трава не рости”.

Голова ВР також вважає, що від виборів Президента України «не повинно бути завищених очікувань, а має бути просто серйозна розмова».