На Водохреща буде посвячено воду у резервуарах насосних станцій

У Тернополі на свято Водохреща буде посвячено воду і у резервуарах насосних станцій КП «Тернопільводоканал».

Як повідомили кореспонденту в прес-службі облдержадміністрації, таке рішення прийнято з ініціативи КП «Тернопільводоканал» для того, щоб йорданська вода могла дійти до кожної домівки в Тернополі.

Окрім цього, чин Водосвяття буде здійснено о 12 годині 19 січня біля символічного хреста, встановленого на честь 1020-річчя Хрещення України-Русі на набережній Тернопільського ставу. Молебень та освячення води тут проведуть представники усіх традиційних християнських конфесій міста. Також заплановано у відповідності до прадавніх традицій освятити воду й в ополонці Тернопільського ставу.

А о 11 годині на «Співочому полі» чин Великого Водосвяття здійснить єпарх Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій СЕМЕНЮК разом із священиками Тернопільського деканату. Перед цим семінаристи Тернопільської духовної семінарії представлять різдвяний вертеп та виставу «Меланка». Після посвячення води на «Співочому полі» усе духовенство вирушить до Тернопільського ставу, щоб о 12 годині взяти участь у спільному посвяченні води з представниками інших конфесій.