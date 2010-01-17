У Черкаській області не вистачає бюлетенів

Міжнародні спостерігачі зафіксували у Черкаській області нестачу бюлетенів для голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив спостерігач міжнародної організації «За справедливі вибори» Бахтійор САТТОРІ.

Так, у виборчому окрузі №198 на 120 тисяч виборців не вистачає 1 тис. 186 бюлетенів.

У Черкаському онкодиспансері налічується 280 виборців, але не вистачає 176 бюлетенів. Водночас у міській лікарні №2 на 75 виборців доставили 204 бюлетені.