Кількість жертв вибуху в луганській лікарні зросла до 7 осіб

Рятувальники витягнули з-під завалів зруйнованої вибухом будівлі Луганської міської лікарні № 7 тіла ще 4 людей. Раніше повідомлялося про трьох загиблих.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської облдержадміністрації.

Таким чином, кількість жертв вибуху зросла до семи осіб.

За інформацією відділу з питань надзвичайних ситуацій Луганської міської ради, на даний момент рятувальникам вдалося дістати з-під завалів жінку. Її госпіталізовано.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 09.00 у п’ятиповерховій будівлі луганської міськлікарні №7, у відділенні реанімації, за попередніми даними, вибухнув кисневий балон.

У результаті вибуху сталося руйнування несучих конструкцій перекриття 5, 4, 3 і 2-го поверхів. На території медзакладу працюють спецтехніка, рятувальники і психологи МНС, правоохоронці та інші екстрені служби. З аварійної будівлі проведена евакуація хворих до інших лікувальних закладів.

На місці вибуху в аварійно-рятувальних роботах беруть участь 80 бійців і 35 одиниць техніки МНС.

За фактом вибуху Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу.