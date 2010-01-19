Прокуратура отримала від СБУ 6 справ щодо продажу голосів через Інтернет

До Рівненської обласної прокуратури надійшло від Управління Служби безпеки України 6 справ за фактами розміщення окремими особами в мережі Інтернет оголошень з пропозицією продажу своїх голосів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН з прес-служби прокуратури області, підозрюваним інкримінується «створення передумов до перешкоджання здійсненню виборчого права громадянами України».

Однак про те, як вдалося встановити таких громадян, і чи встигли вони продати свій голос, прес-служба не повідомляє. Один голос оцінювався в 400 грн.

За цими фактами правоохоронці зараз проводять перевірки в порядку ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України.

У прокуратурі області також зафіксовано 20 заяв та повідомлень про порушення, пов’язані з виборчим процесом, з яких 6 направлено «за належністю до інших окружних виборчих комісій». Загалом правоохоронці не бачать серйозних порушень виборчого законодавства під час голосування у першому турі президентських виборів в області.

Окремі дрібні порушення реєстрували обласні штаби кандидатів у президенти та спостерігачі. Зокрема, обласний виборчий штаб Партії регіонів нарахував 20 таких порушень, які, однак, не могли серйозно вплинути на хід виборчого процесу. А представники Комітету виборців України назвали 18 фактів внесення прізвищ до виборчого списку у день голосування, що, на їх думку, є також порушенням.