Вечірнє засідання парламенту закрито

Вечірнє засідання Верховної Ради України закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, після того як сесійну залу залишила фракція БЮТ через невключення до порядку денного роботи Верховної Ради проекту постанови щодо створення Тимчасової слідчої комісії з питань перевірки законності передачі в оренду лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ урядової резиденції "Межигір`я", парламент не ухвалив жодного результативного рішення.