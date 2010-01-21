Янукович виступає проти збільшення пенсійного віку

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ виступає проти збільшення віку виходу на пенсію в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це політик заявив сьогодні в ефірі Миколаївської обласної телерадіокомпанії.

Він, зокрема, заявив, що виступає проти збільшення віку виходу на пенсію для чоловіків до 65 років, а для жінок – до 60.

«Для того, щоб вирішити це питання, треба прийняти відповідний закон. Парламент на це ніколи не піде. Ми це ніколи нікому не дозволимо», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Погодившись із тим, що такий вік виходу на пенсію, дійсно, встановлений у ряді європейських країн, він разом із тим зазначив, що «перш ніж іти цим шляхом, в Україні необхідно значно підняти середню тривалість життя».

«А для цього, у свою чергу, потрібно збудувати систему охорони здоров`я, потрібно, щоб наші люди жили набагато довше і були здоровішими. Ось тоді у них з`явиться можливість і довше працювати», - підкреслив він.

Підводячи підсумок сказаному, В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що збільшувати вік виходу на пенсію явно передчасно. «Зараз ми не маємо морального права це робити. Я на це ніколи не піду», - заявив політик.

Віктор Федорович Янукович народився 9 липня 1950 року в робітничому селищі Жуківці під Єнакієвом.