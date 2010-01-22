Вагітна загинула через несправність ліфта
22:09, 22 січня 2010Суспільство
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Повідомлення із Запоріжжя
У Запоріжжі вагітна загинула через несправність ліфта.
Як повідомило УНІАН джерело у керівництві прокуратури Запорізької області, трагедія сталася сьогодні близько 14.00 у багатоповерховому будинку по вул. Тбіліській (Орджонікідзенський район м. Запоріжжя).
"Обставини події наразі однозначно не встановлені: не зрозуміло, виходила 20-річна загибла чи заходила, поїхав ліфт угору чи вниз. Це все має встановити спецкомісія, створена у зв`язку з подією", - повідомили у прокуратурі.
Водночас джерело зазначило, що основна версія інциденту – саме "несправність ліфта".
У прокуратурі також підтвердили, що загибла чекала дитину.
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