У Запоріжжі вагітна загинула через несправність ліфта.

Як повідомило УНІАН джерело у керівництві прокуратури Запорізької області, трагедія сталася сьогодні близько 14.00 у багатоповерховому будинку по вул. Тбіліській (Орджонікідзенський район м. Запоріжжя).

"Обставини події наразі однозначно не встановлені: не зрозуміло, виходила 20-річна загибла чи заходила, поїхав ліфт угору чи вниз. Це все має встановити спецкомісія, створена у зв`язку з подією", - повідомили у прокуратурі.

Водночас джерело зазначило, що основна версія інциденту – саме "несправність ліфта".

У прокуратурі також підтвердили, що загибла чекала дитину.