Акція "Збережи тепло - збережи Україну" розпочалась у Львові

У Львові розпочато інформаційну кампанію з ефективного енергоспоживання. Кампанія стартувала у межах співпраці Проекту USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» (РМТ) та Львівської міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, акція спрямована на те, щоб привернути увагу українських громадян до проблеми залежності України від імпорту енергоносіїв та втрат тепла в багатоквартирних будинках, які виникають через недбале ставлення громадян до питання енергоефективності.

В рамках інформаційної кампанії, яка проходить під загальним гаслом: "Збережи тепло - збережи Україну!", у Львові розміщено близько 47 білбордів, які несуть інформаційні звернення щодо енергозалежності України. Крім того, в рамках проекту зараз створюються широкоформатні плакати, які розкажуть про ті практичні та малозатратні кроки, що їх можуть зробити споживачі для того, щоб зберегти тепло у своїх помешканнях. Розмістити їх на білбордах заплановано у кінці січня.

Водночас, триває робота над створенням відеороликів з енергозбереження для телебачення, які транслюватимуть місцеві та національні канали наприкінці місяця, - інформує прес-служба.

Нагадаємо, співпраця Проекту РМТ зі Львовом розпочалася в грудні минулого року та триватиме 2,5 року. Крім інформаційних заходів, фахівці проекту у Львові проведуть аналіз стану систем теплопостачання у місті, створять енергетичний план, розроблять нормативно-правову базу та технічні специфікації приладів обліку, а також буде впроваджено енергоефективні технології та проведено моніторинг результатів цих проектів.