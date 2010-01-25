У США відвідувачка музею пошкодила картину Пікассо

У Нью-Йорку відвідувачка музею «Метрополітен» раптово втратила рівновагу і впала на картину Пабло Пікассо «Актор», на якій зображений повернений спиною до глядачів акробат.

У правому нижньому кутку полотна утворилася вертикальна дірка завдовжки близько 15 см, передає «Газета.ру».

Інцидент стався в п`ятницю, поки експерти музею остаточно не оцінили можливість реставрації полотна, проте в їхньому попередньому висновку сказано, що пошкоджена ділянка картини не входить до смислового центру композиції.