Міліція затримала головного освітянина Запоріжжя

У Запоріжжі 26 січня був затриманий начальник міського управління освіти за підозрою у розкраданні бюджетних коштів.

Як повідомили УНІАН у керівництві прокуратури Запорізької області, затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

"Стосовно нього порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах)", - повідомили у прокуратурі, зазначивши, що підставою для порушення справи стало виявлення факту розтрати близько 300 тис. грн. бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтних робіт у школі. Перевіркою встановлено, що фактично ремонт був виконаний на суму, що на 300 тис. грн. менша, ніж та, що була перерахована за його проведення, зазначили в облпрокуратурі.

Довідка УНІАН. Ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.