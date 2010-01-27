Ющенко розпорядився відродити історичні місця Чернігівщини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпорядився вжити заходів з відродження та розвитку історичних місць Чернігівської області.

Про це йдеться в указі В.ЮЩЕНКА від 27 січня, текст якого розміщено на сайті глави держави.

З метою відродження, збереження та дальшого розвитку історичних і культурних визначних місць Чернігівської області, вивчення та популяризації унікальних об`єктів культурної спадщини Чернігівщини глава держави доручив Кабінету міністрів разом із Чернігівською обласною державною адміністрацією:

- забезпечити подання пропозицій про занесення пам`ятки культурної спадщини – історичного центру Чернігова – до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

- опрацювати комплекс заходів, спрямованих на розвиток музеїв, історико-культурних заповідників, об`єктів природної та культурної спадщини в Чернігівській області;

- опрацювати питання щодо створення в установленому порядку історико-археологічного заповідника «Древній Любеч»;

- передбачити у державному бюджеті кошти, необхідні для реалізації зазначених заходів.