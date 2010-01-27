Ющенко розпорядився відродити історичні місця Чернігівщини
Указ на офіційному сайті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпорядився вжити заходів з відродження та розвитку історичних місць Чернігівської області.
Про це йдеться в указі В.ЮЩЕНКА від 27 січня, текст якого розміщено на сайті глави держави.
З метою відродження, збереження та дальшого розвитку історичних і культурних визначних місць Чернігівської області, вивчення та популяризації унікальних об`єктів культурної спадщини Чернігівщини глава держави доручив Кабінету міністрів разом із Чернігівською обласною державною адміністрацією:
- забезпечити подання пропозицій про занесення пам`ятки культурної спадщини – історичного центру Чернігова – до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;
- опрацювати комплекс заходів, спрямованих на розвиток музеїв, історико-культурних заповідників, об`єктів природної та культурної спадщини в Чернігівській області;
- опрацювати питання щодо створення в установленому порядку історико-археологічного заповідника «Древній Любеч»;
- передбачити у державному бюджеті кошти, необхідні для реалізації зазначених заходів.