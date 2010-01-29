Четверо дітей від 3 до 5 років загинули через коротке замикання

10:44, 29 січня 2010
Суспільство
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Трагедія в Одеській області

У селі Новоукраїнка Роздільнянського району Одеської області, в приватному житловому будинку внаслідок короткого замикання в електромережі почав тліти матрац, в результаті чого від отруєння продуктами горіння загинули четверо дітей, 2005-2007 років народження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

 

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