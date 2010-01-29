Янукович обіцяє бути гарантом свободи слова в Україні

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що на посаді глави держави буде гарантом свободи слова в Україні.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у прямому ефірі програми «Шустер Livе» на телеканалі «Україна».

На пряме запитання ведучого, чи буде В.ЯНУКОВИЧ на посаді Президента гарантом свободи слова в Україні, лідер Партії регіонів упевнено заявив: «Буду!»