Янукович обіцяє бути гарантом свободи слова в Україні

23:29, 29 січня 2010
Суспільство
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Про це він заявив в ефірі «Шустер Livе»

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що на посаді глави держави буде гарантом свободи слова в Україні.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у прямому ефірі програми «Шустер Livе» на телеканалі «Україна».

На пряме запитання ведучого, чи буде В.ЯНУКОВИЧ на посаді Президента гарантом свободи слова в Україні, лідер Партії регіонів упевнено заявив: «Буду!»

 

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