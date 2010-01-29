Янукович обіцяє бути гарантом свободи слова в Україні
23:29, 29 січня 2010Суспільство
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Про це він заявив в ефірі «Шустер Livе»
Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє, що на посаді глави держави буде гарантом свободи слова в Україні.
Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні у прямому ефірі програми «Шустер Livе» на телеканалі «Україна».
На пряме запитання ведучого, чи буде В.ЯНУКОВИЧ на посаді Президента гарантом свободи слова в Україні, лідер Партії регіонів упевнено заявив: «Буду!»
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