Клюєв представив нового старого голову НКРЕ

Сьогодні віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ представив Сергія ТІТЕНКА як нового голову Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) центральному апарату комісії.

Як повідомили УНІАН в НКРЕ, свої обов`язки С.ТІТЕНКО почне виконувати з 2 лютого.

Сьогоднішнє засідання НКРЕ проходить без голови.

Засідання НКРЕ ведуть три члени НКРЕ.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня Олександр РОГОЗІН подав прохання про відставку з посади голови НКРЕ. Він очолював комісію з 16 серпня 2006 року.

С.ТІТЕНКО з квітня 2004 р. по лютий 2005 р. очолював Національну комісію регулювання електроенергетики України. З лютого 2005 р. - перший заступник міністра палива та енергетики.

Довідка УНІАН. НКРЕ є незалежним держорганом, який був створений в 1994 році з метою забезпечення ефективності функціонування енергетичної галузі країни. Основними завданнями Комісії є держрегулювання діяльності суб`єктів природних монополій в електроенергетиці і нафтогазовому комплексі, забезпечення проведення цінової і тарифної політики в електроенергетиці і нафтогазовому комплексі, а також розробка і затвердження правил користування електричною енергією і газом.