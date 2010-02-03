Дніпропетровська облрада висловила недовіру губернатору

Депутати Дніпропетровської обласної ради сьогодні на позачерговій сесії висловили недовіру голові Дніпропетровської облдержадміністрації Віктору БОНДАРЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 53 депутати з 72, присутніх у залі (всього у Дніпропетровській облраді 100 депутатів).

Мотивацією для висловлення недовіри є «неналежне виконання своїх повноважень по керівництву підприємств та організацій області, що призвело до спаду виробництва, зростання безробіття, зростання цін на продукти харчування та товари першої необхідності, погіршення життя населення та зниження довіри до органів влади».

Депутати також звинуватили В.БОНДАРЯ у застосуванні адмінресурсу перед другим туром виборів Президента України, у тому, що в області «не чистяться дороги від снігу, що може призвести до зриву голосування 7 лютого».