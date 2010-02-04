Міліція затримала рецидивіста, який розібрав стіну в СІЗО

Співробітники міліції затримали небезпечного рецидивіста Степана РАДЧЕНКА, який сьогодні вранці втік з Одеського слідчого ізолятора.

Про це повідомила УНІАН керівник Центру громадських зв`язків Управління МВС України в Одеській області Ольга БОГАЧЕНКО.

«34-річний злочинець, засуджений до довічного ув’язнення, перебував на волі лише 12 годин», - додала О.БОГАЧЕНКО.

Вона уточнила, що С.РАДЧЕНКА було затримано в будинку на Дальницькій вулиці.

Ув`язненому С.РАДЧЕНКУ разом з іншим засудженим сьогодні рано вранці вдалося розібрати підвіконня вікна камери, вийняти цеглину і захисні силові грати і потім проникнути до режимної території установи. Проте їх побачив вартовий на вежі - одного з ув’язнених затримали, а С.РАДЧЕНКО, подолавши основну огорожу в районі контрольно-пропускного пункту, зумів втекти з-під варти.

До Одеси прибули працівники центрального апарату Держдепартаменту з питань виконання покарань, які проводять службове розслідування обставин втечі з СІЗО.