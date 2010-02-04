Грабіжники відібрали у валютного «міняйла» 300 тис. грн
09:57, 04 лютого 2010Суспільство
3117 0
Інцидент в Івано-Франківську
В Івано-Франківську у валютного «міняйла» відібрали 300 тис. грн.
Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківському управлінні міліції.
За їхньою інформацією, 300 тис. грн. стали здобиччю невідомих зловмисників, котрі пограбували в одному з івано-франківських дворів чоловіка, що займався обміном валют. Це був неофіційний «лівий міняйло», який приторговував неподалік офіційних пунктів обміну валюти, зазначили правоохоронці.
За відповідною заявою міліція розшукує грабіжників.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter