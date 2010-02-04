Грабіжники відібрали у валютного «міняйла» 300 тис. грн

В Івано-Франківську у валютного «міняйла» відібрали 300 тис. грн.

Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківському управлінні міліції.

За їхньою інформацією, 300 тис. грн. стали здобиччю невідомих зловмисників, котрі пограбували в одному з івано-франківських дворів чоловіка, що займався обміном валют. Це був неофіційний «лівий міняйло», який приторговував неподалік офіційних пунктів обміну валюти, зазначили правоохоронці.

За відповідною заявою міліція розшукує грабіжників.