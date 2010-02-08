Вибух газу в Орджонікідзе: постраждало семеро людей
08:03, 08 лютого 2010Суспільство
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На розбиранні завалів працює техніка
Сьогодні о 5.10 у житловому будинку по вул. Пушкіна, 13 у місті Орджонікідзе Дніпропетровській області в одній із квартир стався вибух побутового газу.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління МНС у Дніпровській області.
Внаслідок вибуху постраждало 7 людей, із них одна жінка перебуває у важкому стані.
Зараз на розбиранні завалів працює 7 одиниць техніки і 45 рятувальників.
Керівники області разом із міською радою розглядають питання про розселення людей зі зруйнованого будинку.
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