Вибух газу в Орджонікідзе: постраждало семеро людей

Сьогодні о 5.10 у житловому будинку по вул. Пушкіна, 13 у місті Орджонікідзе Дніпропетровській області в одній із квартир стався вибух побутового газу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління МНС у Дніпровській області.

Внаслідок вибуху постраждало 7 людей, із них одна жінка перебуває у важкому стані.

Зараз на розбиранні завалів працює 7 одиниць техніки і 45 рятувальників.

Керівники області разом із міською радою розглядають питання про розселення людей зі зруйнованого будинку.