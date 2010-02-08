У ЦВК кажуть про штучне зволікання із введенням протоколів

Член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ не виключає, що попередні результати другого туру виборів Президента з’являться лише завтра ввечері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За словами члена ЦВК, зараз продовжується тенденція повільного введення даних від окружних виборчих комісій Луганської області та АР Крим. В цих регіонах є ОВК, які протягом останньої години не ввели до бази даних жодного протоколу. Він ще раз підкреслив, що цей процес затягування введення протоколів відбувається штучно.

М.ОХЕНДОВСЬКИЙ також відмовився говорити про те, хто перемагає на виборах.

«Поки про це говорити передчасно», - сказав він, порадивши дочекатись надходження всіх даних, тобто 100% опрацьованих протоколів.

На даний момент ЦВК опрацьовано 98,09% протоколів.

Відповідно до них, кандидата на пост Президента Віктор ЯНУКОВИЧ набирає 48,53%, Юлія ТИМОШЕНКО - 45,88%.