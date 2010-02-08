Українська металургійна компанія відсудила у ІСД 67,3 мільйона

ВАТ “Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського” (ДМКД) повинен повернути 67,3 млн. грн. ЗАТ «Українська металургійна компанія» за непоставлену квадратну заготівку.

Про це йдеться в ухвалі Вищого господарського суду України (ВГСУ), яку має у своєму розпорядженні УНІАН.

Як сказано в ухвалі ВГСУ, 21 січня суд не задовольнив касацію ДМКД і залишив чинним рішення Дніпропетровського апеляційного суду від 10 листопада і рішення Госпсуду Дніпропетровської області від 8 вересня 2009 року, якими ухвалювалося стягнути з ДМКД 57 млн. 709 тис. грн. передоплати за квадратну заготовку, 3% річних у розмірі 1 млн. 62 тис. грн. і 4 млн. 945 тис. грн. інфляційних збитків на користь “Української металургійної компанії”.

За інформацією ВГСУ, в 2002 році ДМКД не виконав своїх зобов`язань перед ЗАТ «Українська металургійна компанія» щодо постачання метпродукции відповідно до укладеного договору. В результаті ряду зроблених позивачем спроб досудового врегулювання і судових розглядів 8 вересня 2009 року Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив стягнути з ДМКД 67,3 млн. грн. на користь «Української металургійної компанії». Комбінат спробував оскаржити це рішення і подав апеляцію. Проте 10 листопада мінулого року Дніпропетровський апеляційний господарський суд залишив скаргу без уваги. Аналогічно вчинив і Вищий господарський суд.

Згідно з рішенням госпсуду Дніпропетровської області, рахунки і активи ДМКД заарештовані на виконання ухвали суду про стягнення з підприємства-відповідача грошових коштів виконавчою службою.

У коментарі УНІАН директор Центру "Всеукраїнський соціологічний союз" Сергій КУЗЬМЕНКО не виключив, що сума претензій ЗАТ «Українська металургійна компанія» до Дніпровського металургійного комбінату ім. Дзержинського може істотно зрости вже в найближчому майбутньому.

При цьому він нагадав, що в січні власники ІСД Сергій Тарута і Олег Мкртчян продали групі інвесторів, за однією версією, контрольний пакет корпорації «Індустріальний союз Донбасу», за іншою – тільки активи металургійних підприємств (у тому числі й Дніпровського металургійного комбінату ім. Дзержинського).

“У будь-якому разі факт арешту майна комбінату ставить під сумнів легітимність передачі корпоративного контролю над відповідними активами. Крім ЗАТ «Українська металургійна компанія», яку пов`язують з харківським мільярдером Олександром Ярославським, позовні вимоги до ІСД у недавньому минулому пред`явив також субхолдинг «Метінвест» групи СКМ, що належить Рінату Ахметову”, - сказав С.Кузьменко.

На його думку, одним із можливих наслідків істотно збільшеної синхронної активності кредиторів ІСД може стати розмивання часток акціонерів корпорації, що залишилися.

Довідка УНІАН. ВАТ “Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського” - єдиний в Україні виробник катаної осьової заготовки для залізничного транспорту, шпунтових паль типу “Ларсен”, контактних рейок для метрополітену, сталевих куль і трубної заготовки. 99,047% акцій комбінату належать корпорації “Індустріальний союз Донбасу”.

“Українська металургійна компанія” займається оптовою торгівлею необробленим чорним і кольоровим металом. Компанію контролюють бізнесмени Олександр Ярославський і Ернест Гелієв.