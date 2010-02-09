ЦВК не отримала результатів голосування з однієї дільниці

22:18, 09 лютого 2010
Суспільство
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Засідання перенесли на завтра

Центральна виборча комісія не має результатів голосування по одній із дільниць у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що засідання цієї дільничної комісії перенесене на завтра на 9.00.

Раніше М.ОХЕНДОВСЬКИЙ зазначав, що йдеться про дільницю в Територіальному виборчому окрузі №1.

 

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