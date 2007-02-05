Чому, власне, Володимир Огризко?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував парламенту кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ з огляду на необхідність спадкоємності зовнішньополітичного курсу держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні на брифінгу.

За словами В.ЮЩЕНКА, приймаючи рішення щодо В.ОГРИЗКА, він виходив з того, що він є заступником міністра закордонних справ. «Це людина яка має великий досвід роботи в системі Міністерства закордонних справ, дипломатичних місій, людина патріотична, людина є бездоганним професіоналом. Я думаю, що це один із кращих дипломатів, які виховала українська школа за роки незалежності», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також важливим чинником, за словами Президента, є те, що В.ОГРИЗКО був заступником екс-міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА і в курсі всіх ключових зовнішньополітичних процесів. «Людина, яка здійснює в останні 2-3 роки цей курс, і спадкоємність політичного курсу в цьому плані є достатньо повною і професійною. Це є ключові переваги на мій погляд, якими володіє ОГРИЗКО».

В.ЮЩЕНКО також висловив сподівання, що парламент підтримає цю кандидатуру. За його словами, впевненості у цьому йому додають заяви прем’єр-міністра, лідерів депутатських фракцій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України В.ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради України подання про призначення В.ОГРИЗКА міністром закордонних справ.

Планується, що ВР розгляне питання щодо призначення В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ 8 лютого.

Довідка УНІАН. В.ОГРИЗКО народився у 1956 році. Перебував на посаді першого заступника міністра закордонних справ з березня 2005 року. Є головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, представником України у Виконавчій раді ЮНЕСКО.

Дипломатичний ранг - Надзвичайний і Повноважний посол. Володіє англійською та німецькою мовами.

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