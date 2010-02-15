Працівники СБУ перехопили на кордоні Росії 120 тонн контрабандних яблук

Співробітники Управління Служби безпеки України в Сумській області попередили контрабандне переміщення з України до Росії вантажу яблук загальною вагою 120 тонн і вартістю понад 630 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Сумській області, співробітниками Служби було затримано на пункті пропуску «Велика Писарівка» шість вантажівок з причепами, заповнених яблуками, які намагалися вивезти до сусідньої держави з використанням підроблених документів щодо їх відправника та отримувача.

За даним фактом Управлінням СБУ в Сумській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 15 та ч.2 ст. 201 Кримінального кодексу України («замах на контрабанду»). За вчинення подібного виду злочину українським законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди.