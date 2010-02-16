Бютівці принесли до головного суду на виборах 2 коробки документів
17:00, 16 лютого 2010Суспільство
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Додаток до позову Тимошенко
Представники БЮТ занесли до будівлі Вищого адміністративного суду України дві коробки з документами.
Як передає кореспондент УНІАН, біля входу до приміщення суду народний депутат Андрій ШКІЛЬ зазначив, це пакунки з документами до позову лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО щодо оскарження протоколу Центральної виборчої комісії про встановлення результатів президентських виборів.
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