Бютівці принесли до головного суду на виборах 2 коробки документів

Представники БЮТ занесли до будівлі Вищого адміністративного суду України дві коробки з документами.

Як передає кореспондент УНІАН, біля входу до приміщення суду народний депутат Андрій ШКІЛЬ зазначив, це пакунки з документами до позову лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО щодо оскарження протоколу Центральної виборчої комісії про встановлення результатів президентських виборів.