Уряд передав замок на Тернопільщині до управління Мінрегіонбуду
23:15, 18 лютого 2010Суспільство
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Тимошенко підписала розпорядження
Кабінет міністрів України розпорядженням № 210-р від 11 лютого 2010 року передав замок у м. Чорткові Тернопільської області зі сфери управління Тернопільської обласної державної адміністрації до сфери управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва.
Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО оприлюднений на Урядовому порталі.
Таке рішення ухвалено на пропозицію Міністерства регіонального розвитку та будівництва і Тернопільської обласної державної адміністрації.
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