Уряд передав замок на Тернопільщині до управління Мінрегіонбуду

Кабінет міністрів України розпорядженням № 210-р від 11 лютого 2010 року передав замок у м. Чорткові Тернопільської області зі сфери управління Тернопільської обласної державної адміністрації до сфери управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО оприлюднений на Урядовому порталі.

Таке рішення ухвалено на пропозицію Міністерства регіонального розвитку та будівництва і Тернопільської обласної державної адміністрації.