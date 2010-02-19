Фонд держмайна знову продає Центральний універмаг на Хрещатику

Фонд державного майна України (ФДМ) 16 лютого ц.р. ухвалив рішення про відновлення приватизаційного конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 39,647% державного пакета акцій ВАТ "Київський центральний універмаг" (ЦУМ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМ.

Також у прес-службі уточнили, що наказ Фонду держмайна про відновлення приватизації ЦУМу ще не опубліковано.

За інформацією ФДМ, 5 лютого ц.р. Фонд держмайна припинив приватизацію ЦУМу на підставі ухвали Господарського суду Київської області. 12 лютого суд скасував дану ухвалу.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 16 грудня 2009 року оголосив приватизаційний конкурс із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 39,647% держпакета акцій ВАТ "Київський центральний універмаг" (ЦУМ).

Стартова ціна держпакета, що виставляється на продаж, становить 25 млн. 618 тис. грн.

Покупець зобов`язаний протягом року перерахувати на рахунок ЦУМу інвестиції на загальну суму не менш як 10 млн. грн., не допускати протягом 5 років продажу всього або значної частини майна універмагу, не звільняти співробітників універмагу протягом півроку з моменту купівлі тощо.

Конкурс мав відбутися через 50 днів після його оголошення.

Довідка УНІАН. ВАТ «Київський центральний універмаг» створено у 1996 році, спеціалізується на роздрібній торгівлі.

39,647% акцій компанії володіє Фонд держмайна України.

Правом власності на будівлю ЦУМу (вул. Хрещатик) площею 21,7 тис. квартири м володіє створене на його базі ЗАТ.