Цукровиробник: зовнішні ринки для нас практично втрачені

Український виробник може наповнити внутрішній ринок цукру.

Про це генеральний директор компанії «Панда», що займається виробництвом цукру, Геннадій БОБОВ заявив виданню «Дело».

«У другій половині 70-х, приміром, одна лише Черкаська область виробляла понад 500 тис. тонн цукру-піску й близько 250 тис. тонн рафінаду. Сьогодні ми балансуємо на рівні 100 тис. тонн. Так, це була інша країна, інший ринок споживання та інші умови. Але три робочих заводи в області - це теж не діло», - заявив він.

Г.БОБОВ також зазначив, що ставка виключно на імпорт для регулювання цін на ринку цукру є непродуманим кроком. «Я не розумію тих, хто сьогодні говорить про те, що ціни може врегулювати лише імпорт. Не можна залежати від іноземної продукції, інакше той, хто прийде, купить усю цукрову галузь оптом за одну копійку. Купить для того, щоб порізати заводи на метал, усунути конкурентів і розширити свою мережу збуту», - сказав він.

Крім того, Г.БОБОВ заявив, що Україна має всі можливості для того, щоб не лише наповнити внутрішній ринок і зменшити ціни на цукор, а й експортувати його.

«Зовнішні ринки для нас практично втрачені. І втратили ми їх через нездатність держави забезпечувати інтереси українського виробника» - заявив він. На його думку, виходом із ситуації може стати модернізація підприємств, формування потужної сировинної бази, укрупнення й інвестування коштів у виробництво.

«Ми готові до такого кроку й протягом найближчих двох років маємо намір інвестувати в Черкаську область 150 млн. грн., із них у модернізацію підприємств - 100 млн. грн.», - сказав він.