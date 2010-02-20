Експерт: найближчим часом курс долара стабілізується

Найближчим часом відбудеться стабілізація курсу долара США по відношенню до гривні на досягнутих рівнях, з тенденцією до зміцнення гривні.

Такий прогноз озвучив в коментарі агентству УНІАН директор департаменту казначейських операцій «Брокбізнесбанку» Ігор ДАВИДЕНКО.

На його думку, така тенденція може бути пов`язана з періодом податкових платежів до бюджету і за газ. При цьому серйозних коливань на українському валютному ринку поки що не передбачається, вважає експерт.

І.ДАВИДЕНКО зазначив, що в період з 15 по 19 лютого пропозиція валюти на ринку превалювала над попитом. Він вважає, що це дозволило гривні зміцнитися до рівня 7,99-8,01 грн./дол. з рівня попереднього тижня 8,02-8,03 грн./дол.

Як повідомляв УНІАН, на українському міжбанку торги доларом США у п`ятницю, 19 лютого, відкрилися наступними котируваннями – 7,9880/8,0110 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9950/8,0065 грн./дол.

На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях – 7,9910/7,9980 грн./дол.