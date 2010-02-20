Складається враження, що в Україні всі чоловіки здорові

В Україні майже не діагностують безпліддя у чоловіків, повідомив сьогодні головний репродуктолог України Олександр ЮЗЬКО на конференції «Актуальні медико-правові проблеми репродуктивної медицини» в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, з року в рік національна система охорони здоров’я не фіксує діагнози чоловічого безпліддя, отже “складається таке враження, що в Україні чоловічого безпліддя немає й усі чоловіки здорові”.

“Незрозуміло, чому є регіони, у яких нульові показники діагностики безпліддя у чоловіків. Там не діагностують цю патологію. Я ці дані передаю на регіони, начальникам управлінь, щоб вони звернули увагу на цю невідповідність”, – сказав О.ЮЗЬКО.

Він підкреслив, що причиною бездітних шлюбів є у 30% випадків чоловіче безпліддя, у 30% - жіноче, у 30% - спільні чинники, а а 10% випадків причина лишається невідомою.

О.ЮЗЬКО звернув увагу на те, що в Україні традиційно жінки беруть на себе відповідальність за безпліддя і десятками років лікуються з іншими діагнозами.

Водночас О.ЮЗЬКО зауважив, що є невідповідність у статистичних даних щодо кількості безплідних жінок в Україні. “За абсолютними статистичними даними, безплідних жінок в Україні - 10% (700 тисяч осіб), наша система діагностує близько 50 тисяч, а де ще 650 тисяч?”, – запитав головний репродуктолог України.