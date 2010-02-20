У Львові сніг обвалив дах житлового будинку

У Львові під вагою снігового покрову обвалився дах житлового будинку на вулиці Пасічній.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Львівській області, вчора близько 17.00 під вагою снігу сталося руйнування даху житлового будинку, внаслідок якого було пошкоджено перекриття будинку.

Мешканців будинку поселили в гуртожиток військової частини.

Крім того, минулої доби у Золочівському районі Львівщини від снігу стався обвал даху на будівлі Жуківської сільської ради та даху в Золочівському районному будинку культури.

Також 19 лютого у с.Себечів Сокальського району під вагою снігу обвалився дах будинку площею 150 кв. метрів, в якому знаходилася сільська бібліотека, пошта та магазин.

Внаслідок обвалу ніхто не постраждав.