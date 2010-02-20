Житомирський школяр отримав 4 роки за вбивство однокласника

У Житомирі до чотирьох років позбавлення волі засуджено школяра, який убив свого однокласника.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прокуратурі Богунського району Житомира.

За словами представника державного обвинувачення в суді прокурора Богунського района Юрія САРАПІЙЧУКА, закінчився судовий процес над школярем, який у вересні 2008 року смертельно травмував однокласника на подвір’ї школи.

Хлопця засудили до чотирьох років позбавлення волі.

Суддя перекваліфікував дії підсудного з умисного вбивства у тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до смерті хлопця. Тому термін покарання зменшено з 7 років позбавлення волі до 4-х.

Прокурор вважає, що покарання має бути суворішим.

Як повідомляв УНІАН, співробітники Управління МВС України в Житомирській області 19 вересня 2008 року затримали у Житомирі учня 10-го класу школи №18 за підозрою у вбивстві свого однокласника, скоєному 11 вересня на території цієї школи.

За висновками судмедекспертів, смерть потерпілого настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми з крововиливом під м`які тканини головного мозку.