На Сумщині через сніг обвалився дах лікарні

...400 квадратних метрів

На Сумщині через накопичення снігу обвалився дах Роменської центральної районної лікарні. Як повідомив УНІАН помічник начальника у зв`язках із громадськістю Роменського другого спеціального рятувального центру МНС України Валерій ШОКУТЬКО, подія сталася напередодні. За його інформацією, обвалилося 400 квадратних метрів даху. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

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