Управління СБУ передало університетам книги, засновані на архівах

Управління СБУ в Миколаївській області передало Чорноморському державному університету ім. П.Могили, Миколаївському державному університету ім. В.Сухомлинського, науково-педагогічній бібліотеці, а також Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. О.Гмирьова підбірку книг, які розкривають трагічні сторінки історії України.

Про це УНІАН повідомили в пресс-групі управління СБУ в Миколаївській області.

Працівники служби спільно з фахівцями Українського інституту національної пам`яті підготували і видали книжки, засновані на архівних матеріалах: «Розсекречена пам`ять: Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВС», «Радянські органи державної безпеки в 1939-червні 1941 років: документи ГДА СБУ», «Остання адреса», до 60-річчя соловецької трагедії» та інші – всього 29 найменувань.

Під час церемонії передачі видань виступаючі підкреслили особливу роль СБУ в справі збереження історичної пам`яті українського народу.