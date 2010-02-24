На Донеччині гостро бракує протитуберкульозної вакцини для дітей

У Донецькій області виник гострий дефіцит вакцини проти туберкульозу (БЦЖ) для вакцинації новонароджених і ревакцинації дітей і підлітків. Про це повідомили УНІАН в обласній санітарно-епідеміологічній станції.

За інформацією головного державного санітарного лікаря Донецької області Віктора ДЕНИСЕНКА, щомісяця в області вакцинуюєься понад 3 тис. новонароджених. «Відсутність планової вакцинації спричиняє підвищення ризику захворювання дітей на туберкульоз на тлі його епідемії, а також порушення надалі прищепного календаря проти інших інфекцій», – зазначив В.ДЕНИСЕНКО.

За його словами, дефіцит вакцини БЦЖ виник ще восени 2009 року. «У зв`язку з браком вакцини ревакцинація дітей віком 7 і 14 років була проведена не в повному обсязі. З тієї ж причини була припинена туберкулінодіагностика (реакція Манту) у дітей цього віку», - констатував головний санлікар області.

В.ДЕНИСЕНКО акцентував, що після звернення керівництва області, Головного управління охорони здоров`я Донецької ОДА і обласної санепідемстанції в Міністерство охорони здоров`я України наприкінці січня 2010 року в Донецьку область було направлено 8 тис. доз вакцини. «Але цієї кількості вакцини вистачить тільки для проведення вакцинації в пологових будинках до кінця лютого», - вказав В.ДЕНИСЕНКО.

Він також зазначив, що у зв`язку з ситуацією, що склалася, Головне управління охорони здоров`я ОДА і обласна СЕС звернулися до Фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» з проханням надати доброчинну допомогу для придбання вакцини проти туберкульозу для імунізації новонароджених дітей на найближчі 2 місяці, тобто березень і квітень 2010 року.

Довідка УНІАН. Вакцина БЦЖ - це живі збудники туберкульозу, які після спеціальної обробки втратили здатність викликати захворювання, але не втратили здатності створювати протитуберкульозний імунітет. В Україні проти туберкульозу діти щеплюються в пологовому будинку в перші 3-7 діб після народження і ревакцинуються в 7 і 14 років (за умови негативної проби Манту). Якщо з якихось причин дитина не була щеплена в пологовому будинку, то її вакцинують у поліклініці або в стаціонарі (у разі переведення малюка в лікарню з пологового будинку.) З народження і до 2-х місяців життя щеплення проти туберкульозу проводять без попередньої проби Манту. Якщо протитуберкульозна імунізація здійснюється дітям старше 2-х місяців, то вона можлива тільки після проведення проби Манту (це пов`язано з можливістю зараження дитини туберкульозом до моменту проведення щеплення). Вакцинацію здійснюють при негативній пробі Манту відразу ж після оцінки її результату, але не пізніше, ніж через 2 тижні з моменту її поставлення.