Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,97 грн./дол., продають – за 8,02 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 23 лютого. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,91-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,01-8,04 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,5% порівняно з 23 лютого і сьогодні становить 10,76 грн./євро, продажу – на 0,4% - до 10,90 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються у межах 10,55-10,82 грн./євро, з продажу – в межах 10,85-10,99 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках порівняно з 23 лютого знизився на 0,3% і становить в середньому 0,2603 грн./рубль, продажу – не змінився – 0,2679 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2640 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2650-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,97 грн./дол., продажу – 8,02 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,91-8,00 грн./дол., з продажу – в межах 8,01-8,04 грн./дол.

Середній курс купівлі євро у банках Києва знизився на 0,5% порівняно з 23 лютого і сьогодні становить 10,77 грн./євро, продажу – на 0,3% - до 10,90 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються у межах 10,55-10,82 грн./євро, з продажу – в межах 10,85-10,95 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 23 лютого знизився на 0,6% і сьогодні становить 0,2573 грн./рубль, продажу – не змінився – 0,2682 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2640 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2650-0,2750 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,98/8,04 грн., євро – 10,70/10,93 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,97/8,04 грн., євро – 10,70/11,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,95/8,02 грн., євро – 10,70/10,95 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 24 лютого, становить: гривні до долара США – 7,99, до євро – 10,848023, до російського рубля – 0,265.