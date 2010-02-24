Укрзалізниця рапортує: до повені готові

Залізничники України підготувалися до можливої весняної повені, що дасть змогу своєчасно відреагувати на виникнення позаштатних ситуацій у роботі залізничного комплексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку, про це заявив перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Володимир КОРНІЄНКО під час наради у міністерстві під головуванням в.о. міністра транспорту і зв`язку України Василя ШЕВЧЕНКА.

«Укрзалізниця» працює у плановому режимі», – сказав він, додавши, що фахівці підприємства провели попереднє обстеження і виявили 441 місце, яке потенційно може постраждати у результаті весняної повені. Саме на ці місця буде спрямовано основні зусилля залізничників.

За словами В.КОРНІЄНКА, ще у грудні 2009 року був видано наказ «Укрзалізниці» про підготовку інженерних споруд залізниць України до пропуску льодоходу і весняного паводку 2010 року. Крім того, на кожній із залізниць сформовано відповідні штаби з метою оперативного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій.

На даний час вже сформовано 23 протирозмиваючі потяги, а також достатній запас каміння (24 тис. куб. м). «Кар`єри продовжують працювати, щоб у разі необхідності поповнити запаси каміння», – додав він.

Нагадаємо, в.о. міністра транспорту дав доручення керівникам підгалузей вжити всіх можливих заходів щодо підготовки роботи об`єктів транспортно-дорожнього комплексу і галузі зв`язку до весняної повені. Виконання цих заходів перебуває під особистим контролем в.о. міністра В.ШЕВЧЕНКА.