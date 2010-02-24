Патріарх Кирил прибув в Україну (доповнено)

Предстоятель Російської православної церкви патріарх КИРИЛ прибув до України.

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту Бориспіль Святійшого зустрічали: Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Володимир та архієреї Української Православної Церкви, міністр закордонних справ України П.Порошенко, член політради Партії регіонів, депутат Верховної Ради М.Азаров, надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні М.Зурабов.

До складу офіційної делегації, що супроводжує Патріарха ввійшли голова Відділу зовнішніх церковних зв`язків Московського Патріархату митрополит Волоколамський Іларіон, керівник Адміністративного секретаріату Московської Патріархії єпископ Солнечногорський Сергій, заступник голови ВЗЦС протоєрей Микола Балашов.

Як повідомляв УНІАН, у Синодному інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ МП сьогодні повідомили, що напередодні святкування Собору всіх преподобних Києво-Печерських Святіший Патріарх помолиться в Хрестовоздвиженському храмі Києво-Печерської лаври і відвідає печери, де поклониться мощам преподобних.

В день пам`яті Іверської ікони Божої Матері 25 лютого в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври Святіший Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ разом із Митрополитом Київським і всієї України ВОЛОДИМИРОМ звершить молебень, під час якого молитиметься за Україну і український народ.

Після молебню Святіший Патріарх в співслужінні предстоятеля Української православної церкви МП і постійних членів Священного синоду УПЦ МП звершить Літургію Передосвячених дарів.

Під час візиту запланована зустріч з новообраним Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.