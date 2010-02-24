Ющенко прийняв відставку голови Секретаріату і прес-секретаря

Ульянченко і Ваннікова написали заяви

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийняв відставку Віри УЛЬЯНЧЕНКО з посади глави Секретаріату Президента. Текст відповідного указу від 24 лютого розміщено на офіційному сайті Президента. “Відповідно до статті 31 Закону України «Про державну службу» прийняти відставку глави Секретаріату Президента України УЛЬЯНЧЕНКО Віри Іванівни”, - йдеться в указі. Як повідомляв УНІАН, В.УЛЬЯНЧЕНКО подала у відставку 23 лютого. *** Президент України Віктор ЮЩЕНКО прийняв відставку прес-секретаря глави держави Ірини ВАННИКОВОЇ. Текст відповідного указу від 24 лютого розміщено на офіційному сайті Президента. Відставку прийнято відповідно до статті 31 Закону України «Про державну службу», зазначається в указі. Як повідомляв УНІАН, І.ВАННИКОВА подала у відставку 23 лютого. Вона була прес-секретарем Президента В.ЮЩЕНКА з вересня 2006 року.

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