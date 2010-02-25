Ан-148 почав виконувати рейси до Європи

У лютому регіональний реактивний літак Ан-148, що літає під прапором «Аеросвіт», почав виконувати рейси до Європи.

Як повідомила УНІАН прес-служба ДП «Антонов», перші з польотів відбулися за маршрутом Київ–Варшава–Київ.

Можливість виконувати такі польоти забезпечена завдяки сучасному бортовому радіоелектронному обладнанню літака і підтверджена під час сертифікаційних випробувань Ан-148. «Ан-148 – це, по суті, літаючий комп`ютер. Він відповідає усім сучасним і перспективним нормам льотної придатності і безпеки польотів. Зокрема, літак успішно пройшов цикл випробувань у системі точної зональної навігації P-RNAV, довівши тим самим здатність літати у зонах європейських аеропортів з необхідною точністю», - відзначає президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА.

Випробування за польотами у системі точної зональної навігації P-RNAV, які є необхідною частиною сертифікаційних випробувань згідно з європейськими нормами льотної придатності, виконувалися Ан-148 у діючих зонах P-RNAV аеродромів Гельсінкі (Фінляндія) і Берген (Норвегія) за термінальними процедурами цих аеродромів.

Найближчим часом очікується розширення міжнародної мережі маршрутів польотів Ан-148.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня 2009 р. авіакомпанія «Аеросвіт» почала виконувати регулярні польоти першим літаком Ан-148 за маршрутом Київ–Харків–Київ.

Регіональний реактивний літак нового покоління Ан-148 13 грудня 2009 р. виконав перший міжнародний комерційний рейс за маршрутом Одеса-Москва (Шереметєво) під прапором авіакомпанії «Аеросвіт». У Росії українсько-російський літак Ан-148 здійснив перший комерційний рейс за маршрутом Санкт-Петербург – Москва також у грудні 2009 р.

Довідка УНІАН. Ан-148 - регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. кілометрів, крейсерська швидкість - 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розміщення двигунів, що дозволяє літаку виконувати зльоти і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове обладнання робить можливим посадку машини за складних метеорологічних і нічних умов. Літак спроектовано київським АНТК ім. Антонова, у програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні і "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство" в Росії.