Янукович утворив Національний антикорупційний комітет
Указ на офіційному сайті
Сьогодні Президент Віктор ЯНУКОВИЧ видав Указ “Про утворення Національного антикорупційного комітету”.
Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як зазначається, документ підписано "з метою кардинального поліпшення ситуації у сфері боротьби з корупцією в Україні, забезпечення узгодженості дій правоохоронних органів у цій сфері, здійснення реальних кроків для повернення довіри громадян до влади, суттєвого поліпшення інвестиційного клімату, зміцнення партнерських відносин із міжнародним співтовариством, неухильного дотримання конституційних прав і свобод людини в інтересах утвердження законності і правопорядку, керуючись Законом України «Про основи національної безпеки України», яким поширення корупції, хабарництва в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики, організованої злочинної діяльності визначено основними загрозами національній безпеці України, стабільності в суспільстві та відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1 і 28 частини першої статті 106 Конституції України".
Зокрема Указ передбачає утворення Національного антикорупційного комітету як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.
Основним завданням цього органу є забезпечення сприяння Президентові України в реалізації його повноважень, передбачених частиною другою статті 102, пунктом 1 частини першої статті 106 Конституції України.
Передбачено, що завданням Національний антикорупційний комітет здійснює системний аналіз стану корупції в Україні та заходів, що вживаються для запобігання і протидії їй; розробляє антикорупційні заходи, в тому числі з метою гармонізації законодавства та усунення наявних у ньому протиріч; готує пропозиції про спрощення дозвільних та інших процедур щодо ведення малого і середнього бізнесу та ліквідації причин, які зумовлюють порушення у цій сфері; розробляє з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, рекомендацій провідних світових організацій проекти актів законодавства з питань посилення боротьби з корупцією; бере участь у підготовці проектів послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України в частині, що стосується питань запобігання та протидії корупції.
Також передбачено, що НАК утворюється у складі Голови, яким є Президент, виконавчого секретаря та інших членів. Виконавчим секретарем Національного антикорупційного комітету є Секретар Ради національної безпеки і оборони України. Персональний склад Національного антикорупційного комітету затверджується Президентом України за поданням виконавчого секретаря Комітету.
Разом з тим виконавчому секретареві Комітету доручено внести у двотижневий строк проект Положення про Національний антикорупційний комітет та пропозиції щодо його персонального складу, передбачивши входження в установленому порядку до його складу керівників правоохоронних та інших державних органів, представників профільних комітетів Верховної Ради України, громадських організацій, провідних учених та інших фахівців.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.