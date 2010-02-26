Київрада погодила продаж земельної ділянки голові Нацбанку

Під гараж між Золотими воротами і Софією

Депутати Київради погодились продати голові Нацбанку Володимиру СТЕЛЬМАХУ земельної ділянки площею 0,006 га столичної землі на вул. Золотоворітській, 2а-4 у Шевченківському районі м. Києва за 300 тис. 645 грн. Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 64 депутати Київської міської ради. Вказана земельна ділянка продана для експлуатації та обслуговування індивідуального гаража. Проект рішення поданий заступником голови Київської міської держадміністрації Олександром ЛУЦЬКИМ.

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