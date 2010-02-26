Київгаз скоротив постачання газу на міські ТЕЦ

Газотранспортна компанія ВАТ «Київгаз» у примусовому порядку скоротила поставку природного газу на ТЕЦ Акціонерної компанії «Київенерго».

Про це повідомили УНІАН у департаменті корпоративних комунікацій "Київенерго" із посиланням на голову правління АК Едуарда СОКОЛОВСЬКОГО.

«Зниження тиску газу відбувається поступово, починаючи з 23 лютого. Працюючи в таких умовах вже четвертий день, фахівці “Київенерго” докладають значних зусиль, щоб компанія в повному обсязі виконувала свої зобов’язання перед споживачами та умови підписаного раніше Меморандуму», – сказав Е.СОКОЛОВСЬКИЙ.

У «Київенерго» зазначають, що скорочення тиску газу на ТЕЦ Київенерго з боку газопостачальних організацій відбувається всупереч підписаному восени 2009 року між трьома сторонами – Київенерго, Київською міською держадміністрацією і НАК «Нафтогаз України» – Меморандуму, який має гарантувати стабільність опалювального періоду до весни 2010 року. Умовами Меморандуму передбачається, що “Київенерго” отримує стабільні поставки газу протягом опалювального періоду і розраховується за нього пропорційно коштам, які надходять від КМДА з компенсації різниці між чинними тарифами на тепло і вартості його виробництва.

«Скорочення поставок газу відбувається, зокрема, і для виробництва електричної енергії, за яку компанія розраховується своєчасно у стовідсотковому обсязі. Тому дії підприємств НАК “Нафтогаз” не тільки в односторонньому порядку порушують умови Меморандуму і ставлять під загрозу його дотримання, але й зачіпають бізнес-інтереси компанії в інших напрямках діяльності. Адже на ТЕЦ “Київенерго” теплова й електрична енергія виробляються одночасно, що робить вартість гігакалорії для наших споживачів найменшою в Україні», – додав Е.СОКОЛОВСЬКИЙ.

АК «Київенерго» офіційним листом проінформувала Київську міську держадміністрацію про ситуацію що склалася та попросила втрутитися у вирішення питання поставок газу на київські ТЕЦ, адже Меморандум є тристороннім.

Наразі на ТЕЦ “Київенерго” повною мірою використовується весь обсяг газу, який подається від газопостачальних організацій. Таким чином, споживачі АК «Київенерго» одержують теплову енергію пропорційно рівню поставок блакитного палива.

«Київенерго» нагадує, що минулого опалювального періоду через припинення газопостачання з боку підприємств НАК “Нафтогаз”, компанії довелося припинити гаряче водопостачання, а пізніше і перейти на використання резервного палива.

*** ТЕЦ-5 забезпечує гаряче водопостачання і централізоване опалення 2877 житлових будинків, 122 лікувальних закладів, 117 дитячих садків, 108 шкіл, 2117 відомств у житлових масивах Харківський, Позняки, Осокорки, Русанівка, Березняки, Теремки.

ТЕЦ-6 забезпечує гаряче водопостачання і централізоване опалення 2118 житлових будинків, 62 лікувальних закладів, 159 дитячих садків, 125 шкіл, 1393 відомств; у житлових масивах Троєщина, Лісний, Воскресенка, Оболонь, Куренівка, Виноградар, Поділ.

Встановлена електрична потужність електростанцій – 1200 МВт, теплова потужність електростанцій та котелень – 8,48 тис. Гкал/год.